Uttarkashi News: निबंध व भाषण में दीया व कृष ने मारी बाजी

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निबंध प्रतियोगिता में दिया रावत ने प्रथम, आंचल रावत ने द्वितीय व तपस्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं भाषण में कृष प्रथम, सृष्टि रावत द्वितीय और ध्रुव रावत तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष, विचारों और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर प्रभावशाली विचार प्रस्तुत किए।प्रभारी प्राचार्य कृष्णदेव रतूड़ी ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि उनके संघर्ष, साहस और समाज के प्रति समर्पण के आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। कार्यक्रम में एनएसएस प्रभारी रमेश चंद्र रड्वाल, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. हरिश्चंद्र पुरोहित मौजूद रहे। संवाद