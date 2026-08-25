फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Demand to restore 391 pharmacist posts at health sub-centres.

Uttarkashi News: स्वास्थ्य उपकेंद्रों के 391 फार्मासिस्टों के पद बहाल करने की मांग

Tue, 25 Aug 2026 07:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Tue, 25 Aug 2026 07:13 PM IST
विज्ञापन
Demand to restore 391 pharmacist posts at health sub-centres.
डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन से जुड़े फार्मासिस्टों ने दी आंदोलन की चेतावनी
विज्ञापन

उत्तरकाशी। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन से जुड़े फार्मासिस्टों ने पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों की ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 391 फार्मेसी अधिकारी पदों को बहाल करने की मांग की है। उन्होंने मांग पर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि वर्ष 2005-06 में राज्य के 536 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में फार्मेसी अधिकारियों के पद सृजित कर नियुक्तियां की गई थीं जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को प्राथमिक उपचार की सुविधा मिली।
आरोप है कि दिसंबर 2021 में फार्मासिस्ट संवर्ग के पुनर्गठन के दौरान इन 536 पदों में से 119 पद मेडिकल कॉलेजों को आवंटित कर दिए गए जबकि 391 पदों को स्थगित कर दिया गया। इससे दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि इन 391 पदों को यथावत रखने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा गया था जिस पर चिकित्सा और कार्मिक विभाग की सहमति मिल चुकी है।
विज्ञापन

वर्तमान में 31 अगस्त तक पत्र लेखन अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद 1 से 15 सितंबर तक फार्मेसी अधिकारी काला फीता बांधकर विरोध करेंगे। समाधान न होने पर क्रमिक धरना और सामूहिक अवकाश की दिशा में आगे बढ़ने की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन सौंपते वक्त संगठन के अध्यक्ष अजय जोशी, सचिव जय प्रकाश मटवाण आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed