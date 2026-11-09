Uttarkashi News: दीपावली पर मां गंगा और यमुना के धाम में गूंजे भजन

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रविवार रात यमुनोत्री धाम में दीपावली के अवसर पर विशेष भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें तीर्थ पुरोहितों, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने सामूहिक रूप से भजन-कीर्तन किया। मां यमुना की आराधना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं, गंगोत्री धाम में भी दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तीर्थ पुरोहित सतेंद्र सेमवाल और राजेश सेमवाल ने बताया कि धाम में तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों ने मिलकर दीपावली मनाई। संवाद

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उत्तरकाशी/बड़कोट। दीपावली के पावन पर्व पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास का माहौल रहा। दोनों धामों में तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर को दीपों से रोशन किया गया। वहीं, यमुनोत्री धाम में आयोजित भजन संध्या में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूम उठे।