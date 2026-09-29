Uttarkashi News: 100 मीटर की दौड़ में अनिकेत और आदिशिखा जीते

विज्ञापन

उत्तरकाशी। मनेरा खेल मैदान में आयोजित खेल महाकुंभ मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत दूसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया।100 मीटर बालक वर्ग में गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के अनिकेत ने प्रथम स्थान हासिल किया। यमुनोत्री के पुष्कर द्वितीय और पुरोला के अभिषेक तृतीय रहे। बालिका वर्ग में टिहरी की आदिशिखा ने बाजी मारी। यमुनोत्री की प्राची पंवार दूसरे और पुरोला की ज्योति गैरोला तीसरे स्थान पर रहीं। 200 मीटर बालक वर्ग में टिहरी विधानसभा के सुजल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गंगोत्री के अभिषेक द्वितीय और पुरोला के सुजल तृतीय रहे। 1500 मीटर दौड़ में धनोल्टी विधानसभा के अभिषेक रावत ने पहला स्थान हासिल किया।गंगोत्री के अमन राणा दूसरे और टिहरी के अमन तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 5000 मीटर बालक वर्ग में धनोल्टी विधानसभा के मुकेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऊंचीकूद बालक वर्ग में गंगोत्री विधानसभा के राजीव कुमार ने बाजी मारी, जबकि बालिका वर्ग में टिहरी विधानसभा की आजल ने प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष भूपेन्द्र चौहान और सभासद महावीर सिंह चौहान ने प्रमाण-पत्र एवं मेडल प्रदान कर सम्मानित किया।इस अवसर पर क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी, संदीप राणा, प्रवेश पैन्यूली, लोकेन्द्र नेगी, प्रकाश भंडारी, किरन राणा, संजय रावत, सचिन रावत, महेश कुमार, अजय नौटियाल, राकेश कलूड़ा आदि मौजूद थे।