Udham Singh Nagar News: पॉलीटेक्निक के छात्रों ने तैयार किया न्यूमैटिक लिफ्टिंग एवं मैटेरियल हैंडलिंग मॉडल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राजकीय पॉलीटेक्निक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के छात्र ललित मटियाली, गौरव कोटिल्य और सुमित कुमार ने मैकेनिकल लिंकेज, फैब्रिकेशन और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के सिद्धांत पर यह मॉडल विकसित किया है। छात्रों ने बताया कि फैक्टरियों में बार-बार भारी सामान उठाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। इसी को आसान बनाने के लिए यह मॉडल तैयार किया है। इसका ढांचा लोहे के पाइप से बना है। इसमें एक सिलिंडर लगा है, जो हवा भरने पर आगे-पीछे होता है। एक छोटी मोटर (कंप्रेशर) हवा को टंकी में भरती है। फिर पाइप के जरिये वह हवा सिलिंडर में जाती है। हवा का दबाव बढ़ते ही लिफ्ट ऊपर उठ जाती है और सामान को उठा लेती है। प्रधानाचार्य बीपी सिंह, विभागाध्यक्ष जीतेश सुंद्रियाल, शिक्षिका नेहा बोरा, मनमोहन आदि ने उन्हें बधाई दी।छात्रों ने पहले औद्योगिक आवश्यकता का अध्ययन कर डिजाइन और आयाम तय किए। इसके बाद एमएस सेक्शन को काटकर फ्रेम बनाया। वेल्डिंग कर सिलिंडर को स्थापित किया और मैकेनिकल लिंक से जोड़ा। अंत में कंप्रेशर, टैंक और पाइप कनेक्शन कर लीकेज टेस्ट और अलग-अलग प्रेशर पर परीक्षण किया। मॉडल को तैयार करने में करीब 10 से 15 हजार रुपये का खर्च आया।छात्रों ने बताया कि फैक्टरियों में सामान उठाने, पैकिंग करने और असेंबली के काम में इसका खूब इस्तेमाल होता है। इसमें बिजली कम लगती है, चलाना आसान है और खराब भी कम होती है। इसमें सेंसर और ऑटोमेटिक स्विच लगाकर इसे पूरा ऑटोमेटिक भी बनाया जा सकता है।