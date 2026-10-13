Udham Singh Nagar News: काशीपुर डिपो के भवन की छत पर चढ़कर युवक ने किया हंगामा
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:25 AM IST
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काशीपुर। काशीपुर रोडवेज डिपो में मंगलवार को उस समय खलबली मच गई जब एक युवक डिपो के मुख्य भवन की छत पर चढ़कर हंगामा करने लगे। उसे नीचे उतारने के लिए कई प्रयास किए गए। घंटों तक मनाने के बाद उसे नीचे उतारा जा सका। डिपो के अधिकारियों के अनुसार युवक नशे की हालत में था।
छत पर चढ़कर युवक अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। कई बार वह लड़खड़ा जाता तो नीचे मौजूद अधिकारी और कर्मचारी उसके गिरने की आशंका से सहम जाते। प्रभारी सहायक महाप्रबंधक इंदिरा भट्ट के निर्देश पर डिपो कर्मचारियों ने युवक को समझाने-बुझाने का काफी प्रयास किया। काफी देर तक वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। घंटों की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सका। कर्मचारियों ने बताया कि यह युवक पहले भी कई बार इसी तरह नशे की हालत में डिपो की छत पर चढ़ चुका है। वह अक्सर डिपो परिसर में घूमता रहता है और छत पर जाकर बैठ जाता है। उसके नशे में होने के कारण गिरकर चोटिल होने की आशंका रहती है। सहायक महाप्रबंधक भट्ट ने युवक को दोबारा डिपो परिसर में आने पर पुलिस कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने कर्मचारियों को भी ऐसे अराजक तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए।
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छत पर चढ़कर युवक अजीब तरह की हरकतें कर रहा था। कई बार वह लड़खड़ा जाता तो नीचे मौजूद अधिकारी और कर्मचारी उसके गिरने की आशंका से सहम जाते। प्रभारी सहायक महाप्रबंधक इंदिरा भट्ट के निर्देश पर डिपो कर्मचारियों ने युवक को समझाने-बुझाने का काफी प्रयास किया। काफी देर तक वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। घंटों की मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सका। कर्मचारियों ने बताया कि यह युवक पहले भी कई बार इसी तरह नशे की हालत में डिपो की छत पर चढ़ चुका है। वह अक्सर डिपो परिसर में घूमता रहता है और छत पर जाकर बैठ जाता है। उसके नशे में होने के कारण गिरकर चोटिल होने की आशंका रहती है। सहायक महाप्रबंधक भट्ट ने युवक को दोबारा डिपो परिसर में आने पर पुलिस कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उन्होंने कर्मचारियों को भी ऐसे अराजक तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए।
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