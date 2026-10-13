Udham Singh Nagar News: कालीनगर में गायत्री विहार तक नाली निर्माण की मांग

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ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के दोनों ओर सैकड़ों मकान और दुकानें हैं लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जलभराव की समस्या से जूझना पड़ता है। बरसात में गंदा पानी घरों में घुस जाता है। कई बार संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की जा चुकी है लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। उन्होंने डीएम से नाली निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग की है। वहां लक्षमण सिंह, गोकुल पांडेय, प्रकाश दफादार, आकाश मंडल, राहुल तरफ़दार, मोहित रावत, अरुण सलवासी, भगवती प्रसाद, केशव दत्त जोशी आदि शामिल थे। संवाद