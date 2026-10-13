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Udham Singh Nagar News: सड़कों से लावारिस पशुओं को हटाने की मांग

Tue, 13 Oct 2026 12:36 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:36 AM IST
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Demand to remove stray animals from the roads
सितारगंज। आजाद समाज पार्टी (आसपा) के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने एसडीएम को ज्ञापन देकर लावारिस पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए कार्यदल गठन करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका सितारगंज और नगर पंचायत शक्तिगढ़ में लावारिस पशुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। पशु दिन-रात सड़कों पर विचरण करते रहते हैं। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जानवरों के कारण हादसा होने की संभावना भी बनी रहती है। संवाद
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