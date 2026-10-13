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Udham Singh Nagar News: उत्तराखंड उत्थान यात्रा का किया स्वागत

Tue, 13 Oct 2026 12:36 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 13 Oct 2026 12:36 AM IST
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Welcomed the Uttarakhand Utthan Yatra.
खटीमा। यूकेडी की उत्तराखंड उत्थान यात्रा हल्द्वानी से शुरू होकर नानकमत्ता विधानसभा स्थित सिसई खेड़ा पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने इसका भव्य स्वागत किया। इसके बाद यात्रा उत्तराखंड उत्थान यात्रा झनकट, सबोरा, देवरी, बिरिया मझोला, श्रीपुर बिचवा, बगियाघाट, कुटरा, बिगराबाग, कंजाबाग होते हुए शहीद स्मारक स्थल खटीमा पहुंची। यात्रा में शामिल पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए राज्य निर्माण सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। उसके बाद यात्रा टनकपुर के लिए रवाना हुई। वहां केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती, पूर्व विधायक नारायण सिंह जंतवाल, प्रताप सिंह चौहान, श्याम सिंह नेगी, बहादुर सिंह रावत, शिव शंकर भाटिया, कैलाश सिंह पांगती, रोहित भट्ट शिवलाल रस्तोगी, राम सिंह धामी,पार्वती विश्वास, राजकुमारी वर्मा, जोध सिंह मनोला, योगेश बोरा, गोविंद बिष्ट, कमल बिष्ट, दुर्गा सिंह सामंत, सुंदर सिंह मनोला, कैलाश पोखरिया आदि थे। संवाद
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