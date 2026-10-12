हरलालपुर में ग्राम प्रधान उपचुनाव के लिए मतदान जारी: 11 बजे तक 32% मतदान, दो बूथों पर 1233 मतदाता डाल रहे वोट

बाजपुर के ग्राम हरलालपुर में ग्राम प्रधान पद के उपचुनाव के लिए सोमवार सुबह से मतदान शुरू हो गया। ग्राम पंचायत में कुल 1233 मतदाता हैं। प्रशासन की ओर से गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में दो बूथ बनाए गए हैं।

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