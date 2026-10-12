फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Leopard kills dog in Ganeshpur Rudrapur

रुद्रपुर: गणेशपुर में तेंदुए ने कुत्ते को बनाया निवाला, दो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई चहलकदमी; इलाके में दहशत

Mon, 12 Oct 2026 11:32 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Mon, 12 Oct 2026 11:32 AM IST
सार

रुद्रपुर के गणेशपुर इलाके में तेंदुए की चहलकदमी से दहशत फैल गई। तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया, जबकि दूसरा कुत्ता भाग निकला। यह घटना दो अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज सामने आने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है।

विज्ञापन
Leopard kills dog in Ganeshpur Rudrapur
गणेशपुर में तेंदुए की दस्तक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रुद्रपुर शहर के गणेशपुर इलाके में तेंदुए की चहलकदमी से लोगों में दहशत फैल गई। तेंदुए ने अचानक एक कुत्ते पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया, जबकि दूसरा कुत्ता मौके से भाग निकला। घटना दो अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गई है।

विज्ञापन


सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ कुत्ते पर हमला करता दिखाई दे रहा है। दूसरे कैमरे में भी तेंदुए की आवाजाही कैद हुई है। घटना का वीडियो इलाके में प्रसारित होने के बाद लोग सतर्क हो गए हैं। आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों को बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed