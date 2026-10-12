रुद्रपुर: गणेशपुर में तेंदुए ने कुत्ते को बनाया निवाला, दो सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई चहलकदमी; इलाके में दहशत

रुद्रपुर शहर के गणेशपुर इलाके में तेंदुए की चहलकदमी से लोगों में दहशत फैल गई। तेंदुए ने अचानक एक कुत्ते पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया, जबकि दूसरा कुत्ता मौके से भाग निकला। घटना दो अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ गई है।

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सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ कुत्ते पर हमला करता दिखाई दे रहा है। दूसरे कैमरे में भी तेंदुए की आवाजाही कैद हुई है। घटना का वीडियो इलाके में प्रसारित होने के बाद लोग सतर्क हो गए हैं। आबादी वाले क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी से लोगों को बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है।