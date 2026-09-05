Udham Singh Nagar News: वायरल बुखार का कहर, अस्पताल की बढ़ी ओपीडी

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सरकारी अस्पताल में सामान्य दिनों में जहां 400 से 500 लोग ओपीडी में जांच कराने आते हैं, इन दिनों यह संख्या बढ़कर 700 से 800 के पार पहुंच गई है। इसमें 60 प्रतिशत मरीज सिर्फ बुखार, खांसी-जुकाम और बदन दर्द के हैं। फिजीशियन डॉ. वरुण भारद्वाज ने बताया कि ज्यादातर मरीजों में तीन से पांच दिन तक तेज बुखार, बदन और जोड़ों में दर्द, गले में खरास, सिरदर्द और अत्यधिक थकान के लक्षण मिल रहे हैं। बाल रोग विशेषज्ञ डा. राजीव पुनेठा ने बताया कि बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई बच्चों में बुखार के साथ उल्टी-दस्त की शिकायत भी आ रही है। चिकित्सकों का कहना है कि रुक-रुक कर हो रही बारिश, जलभराव और उमस के कारण वायरस सक्रिय हो गया है।इनसेटचिकित्सकीय परामर्श- बुखार आने पर खुद से एंटीबायोटिक या दवा न लें, डॉक्टर से परामर्श लें।- साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, पानी उबालकर या फिल्टर कर पिएं।- खुले में रखा कटा फल और बासी भोजन खाने से बचें।- भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क का प्रयोग करें।- बुखार 2 दिन से ज्यादा रहे तो तुरंत ब्लड टेस्ट कराएं।