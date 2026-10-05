उत्तराखंड आदि रंगोत्सव की धूम: खटीमा एकलव्य विद्यालय को 10 करोड़ की सौगात, हॉस्टल का काम जल्द होगा शुरू

रिजिजू ने की जनजातीय विविधता, समृद्ध संस्कृति की सराहना

उत्तराखंड आदि रंगोत्सव में पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्य की जनजातीय विविधता और समृद्ध संस्कृति की तारीफ की। जनसभा में उन्होंने कहा कि थारू, बोक्सा, जौनसारी और राजी समेत विभिन्न जनजातियों की संस्कृति और परंपराएं राज्य को विशिष्ट पहचान देती हैं।

रिजिजू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, सुरंग दुर्घटनाओं और भूस्खलन जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में धामी ने कुशलता से कार्य किया है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जनजातीय समाज के कल्याण और पहचान को नई दिशा मिली है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत और पीएम-जनमन जैसी योजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों में विकास पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने जनजातीय समाज से अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को सहेजते हुए वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

खटीमा। उत्तराखंड आदि रंगोत्सव में पहुंचे केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्य की जनजातीय विविधता,समृद्ध संस्कृति और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की तारीफ की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में थारू, बोक्सा,जौनसारी और राजी जैसी विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी संस्कृति और परंपराएं इस राज्य को विशिष्ट बनाती हैं।केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं सुरंग दुर्घटनाओं, भूस्खलन और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद धामी जी ने हर चुनौती का कुशलतापूर्वक सामना किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा जनसेवक सदियों में मिलता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए केंद्रीय रिजिजू ने कहा कि 2014 के बाद देश में आदिवासियों के कल्याण और उनकी पहचान को नया आयाम मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समाज के योगदान को सम्मान देते हुए भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की ऐतिहासिक शुरुआत की गई है। इसके साथ ही पीएम-जनमन जैसी योजनाओं के माध्यम से विकास को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए जनजातीय प्रतिनिधियों का अभिनंदन करते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत,पहचान और परंपराओं को सहेजने का आह्वान किया। साथ ही वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में जनजातीय समाज की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।