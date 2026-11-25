हल्द्वानी शहर के एक बड़े कारोबारी की बहू हिमानी बिष्ट ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, प्रताड़ना और जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है। दो दिन पहले 23 नवंबर को पीड़िता अपने 11 माह के बेटे के साथ लहूलुहान हालत में हल्द्वानी कोतवाली पहुंची थी। आरोप था कि दहेज की मांग के चलते पति और सास ने उन्हें बुरी तरह से पीटा था। इसके बाद उनके सिर में धारदार हथियार से हमला कर लहू लहान कर दिया। इस दौरान बेटे को भी जमीन पर गिरा दिया।

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खून से लथपथ हिमानी और उनका बेटा जब हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे तब पुलिस ने तुरंत मेडिकल परीक्षण कराया और तहरीर ली। 25 नवंबर को पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए। विज्ञापन



आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज बतौर सोने की चेन, नकदी व अन्य चीजों की मांग कर रहे थे। पूरी न होने पर उनसे मारपीट की गई और प्रताड़ित किया गया। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है, पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए हैं। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। खून से लथपथ हिमानी और उनका बेटा जब हल्द्वानी कोतवाली पहुंचे तब पुलिस ने तुरंत मेडिकल परीक्षण कराया और तहरीर ली। 25 नवंबर को पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए।आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज बतौर सोने की चेन, नकदी व अन्य चीजों की मांग कर रहे थे। पूरी न होने पर उनसे मारपीट की गई और प्रताड़ित किया गया। एसपी सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है, पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए हैं। तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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