हाईकोर्ट ने नैनीताल की माल रोड स्थित दुर्गा लाल शाह लाइब्रेरी भवन के घटिया निमार्ण किए जाने के मामले में स्वत: संज्ञान लेने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सीईओ को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि लाइब्रेरी के घटिया निर्माण के जिम्मेदार इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

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