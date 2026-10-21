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Udham Singh Nagar News: राज्य स्तरीय कबड्डी में ऊधमसिंह नगर की टीम बनी चैंपियन

Wed, 21 Oct 2026 11:23 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 21 Oct 2026 11:23 PM IST
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Udham Singh Nagar team emerges as champion in state-level kabaddi
जसपुर। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में ऊधमसिंह नगर की अंडर-17 बालिका टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप अपने नाम की। टीम की सफलता में ब्लॉक जसपुर की दो छात्राओं का भी योगदान रहा। शानदार प्रदर्शन करने वाली इन खिलाड़ियों को विद्यालय में सम्मानित किया गया।
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शारीरिक शिक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि विद्यालयी शिक्षा के तहत उत्तरकाशी जिले के पुरोला मैदान में राज्य स्तरीय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता हुई। अंडर-17 वर्ग के फाइनल में ऊधमसिंह नगर की टीम ने हरिद्वार को हराकर खिताब जीता। टीम में पीएमश्री नेहरू जीआईसी महुआडाबरा की जीनत परवीन और बीएसवी इंटर कॉलेज की साहिबा शामिल ने भी शानदार खेल दिखाया। दोनों खिलाड़ियों का विद्यालय पहुंचने पर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। वहां प्रधानाचार्य रजनीश कुमार पचौरी, मेजर स्वतंत्र कुमार मिश्रा, उप प्रधानाचार्य बृजमोहन लाल, डॉ. तजम्मुल हसन, नाजिम कमर, प्रफुल्ल कौशिक आदि मौजूद रहे। संवाद
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