Udham Singh Nagar News: कर्मचारियों को मिलेगा 8.33 प्रतिशत दीपावली बोनस

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बैठक में आंचल दूध और दुग्ध पदार्थो के बिक्री को बढावा देने, सहकारिता से अधिक से अधिक किसानो को जोड़ने के लिए दो से चार नवंबर तक शक्तिफार्म में आंचल किसान मेला लगाने पर भी सहमति बनी। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन चार रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर छह रुपये करने के लिए सीएम से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। संस्था ने पिछले साल 30.44 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है। वहां अध्यक्ष प्रभा रावत, प्रधान प्रबंधक राजेश मेहता, संगीता ज्याला, चंद्रशेखर, इंद्र सिंह, सुनीता देवी, भागीरथी जोशी, नीमा देवी आदि थे।