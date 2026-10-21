फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Employees will receive an 8.33 percent Diwali bonus.

Udham Singh Nagar News: कर्मचारियों को मिलेगा 8.33 प्रतिशत दीपावली बोनस

Wed, 21 Oct 2026 11:26 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 21 Oct 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Employees will receive an 8.33 percent Diwali bonus.
खटीमा। ऊधमसिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अधिकारियों और कर्मचारियों को दीपावली पर 8.33 प्रतिशत बोनस और चार प्रतिशत एक्सग्रेसिया देगा। संघ की बैठक में ठेका श्रमिकों को भी 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि का भुगतान दिए जाने का निर्णय लिया गया।
विज्ञापन

बैठक में आंचल दूध और दुग्ध पदार्थो के बिक्री को बढावा देने, सहकारिता से अधिक से अधिक किसानो को जोड़ने के लिए दो से चार नवंबर तक शक्तिफार्म में आंचल किसान मेला लगाने पर भी सहमति बनी। दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन चार रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर छह रुपये करने के लिए सीएम से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित किया गया। संस्था ने पिछले साल 30.44 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया है। वहां अध्यक्ष प्रभा रावत, प्रधान प्रबंधक राजेश मेहता, संगीता ज्याला, चंद्रशेखर, इंद्र सिंह, सुनीता देवी, भागीरथी जोशी, नीमा देवी आदि थे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed