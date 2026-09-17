Udham Singh Nagar News: बाजपुर में दो क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 17 Sep 2026 01:30 AM IST
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बाजपुर। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने संयुक्त टीम के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान चलाया। इस दौरान दो क्विंटल से अधिक प्लास्टिक जब्त किया गया जिससे व्यापारियों में खलबली मच गई। बुधवार को एसडीएम ऋचा सिंह ने राजस्व, पालिका की संयुक्त टीम के साथ नगर क्षेत्र में थोक विक्रेता और फुटकर दुकान सहित विभिन्न प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अलग-अलग प्रतिष्ठानों से दो क्विंटल से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। एसडीएम ने व्यापारियों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग करने पर सख्त हिदायत दी। वहां तहसीलदार पीएस चौहान आदि रहे। इधर व्यापार मंडल महामंत्री ललित कोछड़ ने कहा कि व्यापार मंडल पदाधिकारियों को साथ लेकर ही अभियान चलाया जाए। बेवजह व्यापारियों को परेशान न किया जाए। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक फैक्टरी ही बंद करने की मांग की है। संवाद
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