पुलिस स्मृति दिवस: रुद्रपुर में शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि, एसएसपी ने अर्पित किया पुष्पचक्र

रुद्रपुर में पुलिस स्मृति दिवस पर बुधवार को पुलिस लाइन रुद्रपुर स्थित शहीद स्थल पर देश और समाज की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। एसएसपी अजय गणपति ने शहीद स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर शहीदों को नमन किया। इस दौरान जिले के पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और देश के प्रति समर्पण को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। पुलिसकर्मियों ने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता जताई। इस अवसर पर पुलिस लाइन स्थित शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन जवानों के योगदान को याद किया गया, जिन्होंने कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दे दी।