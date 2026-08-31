Udham Singh Nagar News: सिग्नल फेल होने से 25 मिनट देरी से रवाना हुई ट्रेन

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रविवार की दोपहर दो बजे ट्रेन संख्या 65306 रामनगर से मुरादाबाद के लिए रवाना हुई थी। काशीपुर पहुंचने से पहले रामनगर रोड स्थित फाटक पार करने के बाद ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल सका। लोको पायलट ने ट्रेन को चीमा चौराहा स्थित फाटक से पहले ही ऑउटर पर रोक दिया। काफी देर तक ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। काफी समय तक ट्रेन के पहिये थमे रहने से काशीपुर के यात्री ऑउटर पर उतर गए। करीब 2:58 बजे मरम्मत कार्य होने पर सिंग्नल मिलने के बाद ट्रेन काशीपुर स्टेशन पहुंची। स्टेशन प्रबंधक तेजपाल सिंह ने बताया कि रामनगर-मुरादाबाद पैसेंजर ट्रेन काशीपुर स्टेशन पर 2:30 बजे पहुंचती हैं और 2:35 बजे छूटती है। रविवार को अचानक सिग्नल फेल होने के कारण ट्रेन तीन बजे मुरादाबाद के लिए रवाना हुई है।