Udham Singh Nagar News: उच्चीकरण तो कर दिया, प्रवक्ताओं की तैनाती कब होगी...

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25 अगस्त को शासन ने दोनों हाईस्कूलों को उच्चीकृत करने का आदेश जारी किया था। यहां प्रधानाचार्य और 10-10 प्रवक्ताओं के पद भी सृजित किए गए थे। इनमें छह-छह कला और चार-चार विज्ञान वर्ग के हैं लेकिन धरातल पर एक भी प्रवक्ता की तैनाती नहीं हुई है। स्थिति ये है कि 300 से अधिक बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इंटर में प्रवेश का सपना देख रहे हैं।इनसेटदूरी तो कम होगी, लेकिन पढ़ाएगा कौनमानपुर के बच्चों को अभी तक हाईस्कूल के बाद छह किमी दूर काशीपुर या प्रतापपुर के विद्यालय जाना पड़ता है। शिवलालपुर के विद्यार्थी महुआखेड़ा गंज के स्कूल में जाते हैं। कई छात्राएं दूरी के कारण पढ़ाई तक छोड़ देती हैं। इंटर बनने से इन्हें तो लाभ मिलेगा लेकिन शिक्षक नहीं होने से पढ़ाई कैसे होगी इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है।इनसेटधीरे-धीरे हो जाएगी व्यवस्थाखंड शिक्षाधिकारी डीके साहू का कहना है कि स्कूल इंटर तक उच्चीकृत हो गया है। बाकी व्यवस्थाएं भी धीरे-धीरे हो जाएंगी। सवाल यह है कि उद्घाटन, भाषण, प्रवेश तो हो जाएंगे लेकिन पढ़ाई कब तक शुरू हो पाएगी।कोट -काशीपुर में इंटर कॉलेज बने हाईस्कूल मानपुर और शिवलालपुर अमरझंडा का 16 अक्तूबर को वर्चुअल उद्घाटन होगा। फिर विद्यालय स्तर पर भी कार्यक्रम होगा। इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। धीरे-धीरे भवन एवं संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। - विनोद सिमल्टी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, देहरादून