Udham Singh Nagar News: कटाव को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 27 Aug 2026 12:58 AM IST
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बाजपुर। बारिश के दौरान बेरिया दौलत से सरदारनगर मार्ग पर स्थित बौर नदी किनारे कटाव होने से खतरे की जद में आए पुल की सुरक्षा के इंतजाम शुरू हो गए हैं। लोनिवि ने बुधवार को कटाव स्थल को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ग्रामीणों ने बताया कि 15 दिन पहले पुल के पास सड़क में गहरा गड्ढा हो गया था, जिसे विभाग ने पाट दिया था। ग्राम प्रधान रामचंदर ने बताया कि कटाव स्थल पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही इसे ठीक कर दिया जाएगा। संवाद
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