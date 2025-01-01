Udham Singh Nagar News: पिंक शौचालय का उद्घाटन करने के बाद लटका दिया ताला

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पिंक शौचालय का निर्माण सीएसआर फंड से करीब 7.50 लाख रुपये में किया गया था। इसके संचालन की जिम्मेदारी नगरपालिका के पास है। करीब डेढ़ साल पहले पुराने सीएचसी भवन के सामने महिला शौचालय के लिए भूमि उपलब्ध होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ था। करीब सवा साल पहले पानी का कनेक्शन भी जोड़ दिया गया। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद मार्च 2025 में तत्कालीन एसडीएम ने शौचालय का शुभारंभ किया था। तब से नगरपालिका कभी कभी स्टाफ की कमी, तो कभी पानी का संकट और कभी अन्य वजहों से शौचालय का संचालन सुचारू करने में असमर्थता जता रही है।कोट-पिंक टॉयलेट के संचालन के लिए स्टाफ उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। शौचालय का संचालन जल्द शुरू करने की तैयारी चल रही है। -प्रियंका आर्य, ईओ, नगरपालिका