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Udham Singh Nagar News: सड़क और नाला निर्माण का पालिकाध्यक्ष ने किया निरीक्षण

Wed, 07 Oct 2026 12:59 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 07 Oct 2026 12:59 AM IST
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The Municipal Council Chairperson inspected the construction of the road and drain.
गदरपुर। पालिकाध्यक्ष मनोज गुंबर ने मंगलवार को वार्ड नंबर दो और तीन में सड़क निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जेई और ठेकेदार से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली। गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
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पालिकाध्यक्ष ने बताया कि बारिश के कारण सड़क निर्माण कार्य में कुछ विलंब हुआ है। अब यह कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जल निकासी की समस्या गंभीर है। नगरपालिका दो-तीन दिनों में नाला निर्माण कार्य भी शुरू कराएगी। नाला बनने से लोगों को जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। वहां पालिका के जेई सोहन लाल, सभासद प्रतिनिधि इदरीस पाशा, विजेंद्र कुमार, मुकेश कुमार, अरुण चौधरी, आकाश कोचर आदि मौजूद रहे। संवाद
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