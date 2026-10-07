Udham Singh Nagar News: जाम से निजात दिलाने की मुहिम, ई-रिक्शा और टेंपो पर लगने लगे नंबर

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यातायात प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि ई-रिक्शा, टेंपो और मैजिक चालकों के लिए चार रूट और स्टॉपेज निर्धारित किए हैं। पहले चरण में रूट नंबर दो और चार पर चलने वाले वाहनों पर नंबर का स्टीकर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रूट दो का स्टैंड एमपी चौक और स्टेडियम तिराहा के पास रहेगा। रूट चार का स्टैंड टांडा तिराहा और टांडा उज्जैन चौकी के मध्य सड़क के दोनों ओर होगा। इस रूट के मैजिक वाहन डिजायन सेंटर के पास खड़े होंगे। मुख्य बाजार को पूरी तरह से ई-रिक्शा मुक्त रखा गया है।इनसेट......10 तक करा लें वाहनों का दस्तावेज पूरेयातायता प्रभारी ने बताया कि स्टैंड पर वहीं वाहन खड़े किए जाएंगे जिनके पास वाहन संबंधित दस्तावेज पूरे होंगे। वाहन चालकों को 10 अक्तूबर तक का समय दिया गया है। जिनके डीएल, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, टैक्स, बीमा, प्रदूषण, रूट परमिट पूर्ण रूप से वैध होंगे उन्हीं वाहनों पर आगे-पीछे रूट नंबर और सामने स्क्रीन पर पास चस्पा किया जाएगा। व्यवस्था लागू होने के बाद अवैध घूमते वाहनों को सीज किया जाएगा।