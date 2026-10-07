फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   The door to change will open from Kichha in 2027: Rawat

किच्छा से खुलेगा 2027 में परिवर्तन का दरवाजा : रावत

Wed, 07 Oct 2026 12:58 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
The door to change will open from Kichha in 2027: Rawat
रुद्रपुर। पूर्व सीएम हरीश रावत मंगलवार को किच्छा पहुंचे। यहां हुई बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि किच्छा और सिरौलीकलां से 2027 के परिवर्तन का दरवाजा खुलेगा। सिरौलीकलां को नई नगर पालिका बनाए जाने पर उन्होंने खुशी जताई।
विज्ञापन

पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि विधायक तिलक राज बेहड़ और कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह ने मतपेटियां बदलकर चुनावी अपहरण किए जाने की कोशिश को बहादुरी से विफल किया है। इसके लिए दोनों बधाई के पात्र हैं, नहीं तो पहले ही दिन एक-दो बक्से बदलकर काउंटिंग पूरी कर दी जाती। सरकार पर हमला बोलते हुए रावत ने कहा कि जनता अपना फैसला सुना चुकी है। सरकार की घबराहट से ही यह साफ है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काउंटिंग के लिए 21 दिन का समय मांगना सरकार की नाकामी और हार स्वीकार करने जैसा है। 21 दिन में तो पूरे देश की गिनती हो जाती है किच्छा और सिरौलीकलां की गिनती क्यों नहीं हो पा रही।
विज्ञापन
विज्ञापन

पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि बुधवार को मतगणना के दिन सभी बूढ़े लोग सहारे के लिए लाठी लेकर पहुंचें और मुस्तैद रहें। अपने वोट की रक्षा करनी है। वोट का अपहरण नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कहा कि सत्ता के खिलाफ माहौल बनाना, वह भी निकाय चुनाव में कठिन काम है। वहां विधायक तिलक राज बेहड़ आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed