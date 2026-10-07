किच्छा से खुलेगा 2027 में परिवर्तन का दरवाजा : रावत

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पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि विधायक तिलक राज बेहड़ और कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह ने मतपेटियां बदलकर चुनावी अपहरण किए जाने की कोशिश को बहादुरी से विफल किया है। इसके लिए दोनों बधाई के पात्र हैं, नहीं तो पहले ही दिन एक-दो बक्से बदलकर काउंटिंग पूरी कर दी जाती। सरकार पर हमला बोलते हुए रावत ने कहा कि जनता अपना फैसला सुना चुकी है। सरकार की घबराहट से ही यह साफ है।उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काउंटिंग के लिए 21 दिन का समय मांगना सरकार की नाकामी और हार स्वीकार करने जैसा है। 21 दिन में तो पूरे देश की गिनती हो जाती है किच्छा और सिरौलीकलां की गिनती क्यों नहीं हो पा रही।पूर्व सीएम ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि बुधवार को मतगणना के दिन सभी बूढ़े लोग सहारे के लिए लाठी लेकर पहुंचें और मुस्तैद रहें। अपने वोट की रक्षा करनी है। वोट का अपहरण नहीं होने देना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कहा कि सत्ता के खिलाफ माहौल बनाना, वह भी निकाय चुनाव में कठिन काम है। वहां विधायक तिलक राज बेहड़ आदि मौजूद रहे।