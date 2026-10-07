Udham Singh Nagar News: आंगनबाड़ी केंद्र में मनाया गया आंगन मिलन कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Wed, 07 Oct 2026 01:00 AM IST
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गदरपुर। आंगनबाड़ी केंद्र सीमन कॉलोनी में सेवा संकल्प अभियान के तहत आंगन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पालिकाध्यक्ष मनोज गुंबर ने किया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास को लेकर जागरूक किया। टेक होम राशन का वितरण भी किया गया। वहां रेखा रानी, रिया गुंबर, कंचन गगनेजा, मोनिका सेतिया, दीपा रानी, मंजू देवी, नीरज पांडेय और पार्वती देवी मौजूद रहे। संवाद
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