Udham Singh Nagar News: धूमधाम से मनाया गया भाईदूज का पर्व

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भाईदूज पर बहनों ने लगाया भाईयों को तिलककाशीपुर। भाई-बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक भाईदूज पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाईयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। भाईयों ने भी बहनों को उपहार और शगुन देकर उनकी रक्षा का वचन दिया। विवाहिताएं मायके पहुंचीं और भाईयों को तिलक लगाकर पर्व की खुशियां साझा कीं। बहनों के स्वागत के लिए परिवारों ने तरह-तरह के पकवान बनाए। बच्चों ने भी पर्व का खूब आनंद उठाया और परिवारों में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। संवादभाईदूज पर बाजारों में रही रौनकगोला 500 रुपये किलो तक बिका, एक करोड़ से अधिक का हुआ कारोबारसंवाद न्यूज एजेंसीकाशीपुर। भाईदूज के त्योहार पर बाजार में रौनक देखने को मिली। मांग बढ़ने के कारण गोले के दाम में तेजी देखने को मिली। बाजार में गोला 430 से 500 रुपये प्रति किलो तक बिका। भाई-बहन ने एक-दूसरे के लिए उपहार भी खरीदे।दुकानदारों ने गोले, पंचमेल मिष्ठान, मिश्री, मीठी खील और बताशे सजाए हुए थे। बहनों ने भाईयों को तिलक करने के लिए गोले और मिठाई खरीदी। इसके अलावा भाई-बहनों ने एक-दूसरे को देने के लिए उपहार, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट भी खरीदे। इसके अलावा दुकानों पर गिफ्ट पैक, मोबाइल समेत अन्य सामान की बिक्री भी हुई।व्यापारी सुशील दिवाकर के अनुसार, पिछले वर्ष गोला 300 से 400 रुपये प्रति किलो तक बिका था जबकि इस बार इसकी कीमत 430 से 500 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। मीठी खील, बताशे और खिलौने करीब 100 रुपये प्रति किलो की दर से बिके। मिठाई की कीमत 300 से लेकर दो हजार रुपये प्रति किलो से अधिक तक रही। गोले और मिष्ठान की एक करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री होने का अनुमान है।