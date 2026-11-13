Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Efforts to improve exam results: pre-board examinations to be held after the half-yearly exams

Udham Singh Nagar News: परीक्षा परिणाम सुधारने की कवायद, अर्धवार्षिक के बाद प्री-बोर्ड परीक्षाएं

Fri, 13 Nov 2026 12:44 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 13 Nov 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
Efforts to improve exam results: pre-board examinations to be held after the half-yearly exams
रुद्रपुर। पिछले साल बोर्ड परीक्षाओं में अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आने के बाद शिक्षा विभाग ने इस बार परीक्षा परिणाम सुधारने के लिए अभी से कवायद तेज कर दी है। जिले में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की प्री-बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
विज्ञापन

विद्यालयों में विद्यार्थियों की तैयारी को परखने के साथ कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए विद्यालय स्तर पर कमजोर विद्यार्थियों को चिह्नित किया जा रहा है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही हैं ताकि समय रहते उनकी विषय संबंधी कमियों को दूर किया जा सके। शिक्षकों को भी विद्यार्थियों की तैयारी पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

इसके अलावा विद्यार्थियों को पिछले वर्षों के बोर्ड प्रश्नपत्रों का अभ्यास कराया जा रहा है। नए परीक्षा पैटर्न के आधार पर तैयार मॉडल पेपर हल करवाकर उनकी लिखने की गति, प्रश्नों को समझने और निर्धारित समय में उत्तर देने की क्षमता विकसित की जा रही है। प्री-बोर्ड परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन होगा। इसके बाद जिन विषयों में विद्यार्थी कमजोर पाए जाएंगे, उनमें सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोट
जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं के करीब 50 से 55 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विभाग का प्रयास है कि समय रहते तैयारी पूरी कराकर इस बार बोर्ड परीक्षा का परिणाम बेहतर बनाया जा सके। - हरेंद्र कुमार मिश्रा, बेसिक शिक्षा अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed