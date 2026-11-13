Udham Singh Nagar News: इशिका ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किया उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व

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रुद्रपुर। राजकीय इंटर कॉलेज कनकपुर में पढ़ने वाली कक्षा सातवीं की छात्रा इशिका ने उत्तराखंड की अंडर-14 बालिका कुश्ती टीम का प्रतिनिधित्व किया। इशिका ने त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। बृहस्पतिवार को विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य अवधेश कुमार गिरि, विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष नीतू देवी ने इशिका का स्वागत किया। इस मौके पर कोच कमल सक्सेना, रजत कुमार, अनिल कुमार, डॉ. विनय कुमार, अजय कुमार, संदीप कुमार, शिव सिंह भंडारी आदि मौजूद थे। ब्यूरो