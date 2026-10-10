Udham Singh Nagar News: सितारगंज में हुआ ताड़का वध की लीला का मंचन

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बृहस्पतिवार को रामलीला मंचन में भगवान विष्णु के विराट रूप में माता कौशल्या को दर्शन देकर उनके यहां पुत्र रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद देनेे से मंचन शुरू हुआ। इसके बाद राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म, नामकरण और जन्मोत्सव, गुरुकुल भेजने की लीला हुई। जंगल में राक्षसों के आतंक से परेशान गुरु विश्वामित्र का राजा दशरथ से किशोर हो चके राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने आते हैं। यज्ञ के दौरान राम और लक्ष्मण के हाथों ताड़का और अन्य राक्षसों का वध होता है। वहां कमेटी के अध्यक्ष राकेश त्यागी, एमपी तिवारी, राजेंद्र सिंह चौहान, अमित रस्तोगी, शिवपाल सिंह चौहान, सुरेश जैन आदि मौजूद रहे। संवाद