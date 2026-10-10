Udham Singh Nagar News: गदरपुर में विभिन्न स्थानों पर रामलीला का आगाज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 10 Oct 2026 12:56 AM IST
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गदरपुर। नगर के विभिन्न स्थानों पर रामलीला मंचन का आगाज हो गया है। बृहस्पतिवार की देर शाम पुरानी अनाज मंडी में रामलीला का शुभारंभ कमेटी अध्यक्ष कृष्ण लाल अनेजा ने फीता काटकर किया। श्री शिव मंदिर रामलीला कमेटी में मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष मनोज गुंबर ने रामलीला मंचन शुरू कराया। आवास विकास स्थित रामलीला मंचन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि प्रीत ग्रोवर और ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। देर रात तक चले भजन संध्या कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने जमकर उत्साह दिखा। संवाद
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