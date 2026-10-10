फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   'Payate-wali Ramlila' inaugurated in Sultanpur Patti

Udham Singh Nagar News: सुल्तानपुर पट्टी में पायते वाली रामलीला का शुभारंभ

Sat, 10 Oct 2026 12:57 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 10 Oct 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
'Payate-wali Ramlila' inaugurated in Sultanpur Patti
सुल्तानपुर पट्टी। पायते वाली रामलीला का आगाज हो गया है। पंडित दीपक शर्मा ने हवन-पूजन और गणेश वंदना के साथ रामलीला मंचन का शुभारंभ कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मल्टीटेक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तुषार अग्रवाल रहे।
विज्ञापन

पहले दिन कलाकारों ने नारद मोह की लीला का सजीव मंचन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कमेटी के अध्यक्ष सर्वेश सैनी ने बताया कि रामलीला का मंचन 15 दिनों तक किया जाएगा। 21 अक्तूबर को कमेटी की दशहरा मेला कराएगी। 22 अक्तूबर को महिला मेले का आयोजन किया जाएगा। वहां विपिन अग्रवाल, भज्जन लाल मौर्य, डॉ. सुरेश सैनी, एडवोकेट प्रेम सिंह सागर, संतोष सागर, राजपाल सैनी, राजेश सैनी, अनिल सैनी, जयपाल सैनी, नकुल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed