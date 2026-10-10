Udham Singh Nagar News: सुल्तानपुर पट्टी में पायते वाली रामलीला का शुभारंभ
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 10 Oct 2026 12:57 AM IST
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सुल्तानपुर पट्टी। पायते वाली रामलीला का आगाज हो गया है। पंडित दीपक शर्मा ने हवन-पूजन और गणेश वंदना के साथ रामलीला मंचन का शुभारंभ कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मल्टीटेक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तुषार अग्रवाल रहे।
पहले दिन कलाकारों ने नारद मोह की लीला का सजीव मंचन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कमेटी के अध्यक्ष सर्वेश सैनी ने बताया कि रामलीला का मंचन 15 दिनों तक किया जाएगा। 21 अक्तूबर को कमेटी की दशहरा मेला कराएगी। 22 अक्तूबर को महिला मेले का आयोजन किया जाएगा। वहां विपिन अग्रवाल, भज्जन लाल मौर्य, डॉ. सुरेश सैनी, एडवोकेट प्रेम सिंह सागर, संतोष सागर, राजपाल सैनी, राजेश सैनी, अनिल सैनी, जयपाल सैनी, नकुल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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पहले दिन कलाकारों ने नारद मोह की लीला का सजीव मंचन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कमेटी के अध्यक्ष सर्वेश सैनी ने बताया कि रामलीला का मंचन 15 दिनों तक किया जाएगा। 21 अक्तूबर को कमेटी की दशहरा मेला कराएगी। 22 अक्तूबर को महिला मेले का आयोजन किया जाएगा। वहां विपिन अग्रवाल, भज्जन लाल मौर्य, डॉ. सुरेश सैनी, एडवोकेट प्रेम सिंह सागर, संतोष सागर, राजपाल सैनी, राजेश सैनी, अनिल सैनी, जयपाल सैनी, नकुल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संवाद
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