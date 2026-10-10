Udham Singh Nagar News: सुल्तानपुर पट्टी में पायते वाली रामलीला का शुभारंभ

विज्ञापन

पहले दिन कलाकारों ने नारद मोह की लीला का सजीव मंचन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कमेटी के अध्यक्ष सर्वेश सैनी ने बताया कि रामलीला का मंचन 15 दिनों तक किया जाएगा। 21 अक्तूबर को कमेटी की दशहरा मेला कराएगी। 22 अक्तूबर को महिला मेले का आयोजन किया जाएगा। वहां विपिन अग्रवाल, भज्जन लाल मौर्य, डॉ. सुरेश सैनी, एडवोकेट प्रेम सिंह सागर, संतोष सागर, राजपाल सैनी, राजेश सैनी, अनिल सैनी, जयपाल सैनी, नकुल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संवाद