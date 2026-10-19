Udham Singh Nagar News: जुलाई से अस्पताल नहीं पहुंचे दंत चिकित्सक

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अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 600 से 700 मरीज आते हैं। इनमें 50-60 मरीज दांत रोग के भी शामिल होते हैं। जुलाई से दंत रोग विशेषज्ञ अस्पताल नहीं आ रहे हैं। इसका खामियाजा दांत की जांच कराने के लिए आ रहे लोगों को भुगतना पड़ रहा है। रोजाना दंत रोगी दांत दर्द, मसूड़ों में सूजन और दांत निकलवाने के लिए पहुंचते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं होने के कारण उन्हें बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ता है। अस्पताल में सहायक तकनीशियन कक्ष खोलकर बैठते हैं। वह मरीज के दांत की सफाई कर देते हैं। दूसरे चिकित्सक से दर्द की सामान्य दवा लिखवा देते है लेकिन अधिक दिक्कत होने पर मरीज को रेफर कर दिया जाता है। ग्राम पैगा निवासी रवि, काली बस्ती निवासी रिजवान, नीझड़ा निवासी राजेश्वरी ने बताया कि दांत में दर्द की शिकायत होने पर अस्पताल आए थे। चिकित्सक कक्ष में नहीं मिल रहे हैं। तकनीशियन उनके बीमार होने की बात कह रहे हैं। विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।तकनीशियन डीएन पांडे का कहना है कि अस्पताल में दंत विभाग का पूरा सेटअप, चेयर और मशीनें मौजूद हैं। एक्सरे भी होते हैं। चिकित्सक बीमार चल रहे हैं।कोट:29 जून से दंत रोग विशेषज्ञ नहीं आ रहे हैं। वह मेडिकल पर चल रहे हैं। उनका ऑपरेशन हुआ है। स्वस्थ्य होने पर अस्पताल में अपनी सेवा देंगे। -डॉ. संदीप दीक्षित, सीएमएस, काशीपुर