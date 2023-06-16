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Udham Singh Nagar News: धरती बचाओ यात्रा गदरपुर पहुंची, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

Tue, 20 Oct 2026 12:35 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 20 Oct 2026 12:35 AM IST
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'Save the Earth' campaign reaches Gadarpur, delivers a message of environmental conservation
गदरपुर। जीरकपुर पंजाब से धरती बचाओ यात्रा का चौथा विशाल नगर कीर्तन गदरपुर पहुंचा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नरेंद्र सिंह ग्रोवर के नेतृत्व में सिख समाज के लोगों ने धन धन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर निकाले जा रहे नगर कीर्तन का स्वागत किया। कमेटी के पदाधिकारियों ने पंच प्यारों को सम्मानित किया। उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी सरोपा भेंट किया।
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यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना था। इसमें धरती पर अधिक-से-अधिक पेड़ लगाने पर जोर दिया गया। संगत ने पालकी साहिब के सम्मुख शीश नवाया। सभी ने सर्वत्र खुशहाली की कामना की। धरती बचाओ यात्रा का समापन गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब में होना था। इस अवसर पर औषधीय पौधों का वितरण भी किया गया। वहां हेड ग्रंथी राजेंद्र सिंह, दर्शन सिंह, सादा सिंह, करनैल सिंह, इंद्रजीत सिंह ग्रोवर, भारत सिंह, अमरजीत सिंह संधू, संजीव सेतिया, मनजीत सिंह खालसा, हरजिंदर सिंह सहित तमाम संगत मौजूद रही। संवाद
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