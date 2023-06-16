Udham Singh Nagar News: शिव पार्वती रामलीला में हनुमान ने जलाई लंका

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हनुमान की भूमिका में आदर्श मदान और रावण बने अभिषेक शर्मा का अभिनय शानदार रहा। मंच के आसपास चार स्थानों पर हनुमान के प्रतिरूप आग लगाते हुए दिखाई दिए, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। मंचन में पहुंचे रुद्रपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, संजय ठुकराल, राजकुमार सीकरी, मोक्ष धाम के अध्यक्ष विजय सुखीजा, उत्तरांचल पंजाबी महासभा के अध्यक्ष प्रमोद बजाज, उपाध्यक्ष गौरव मदान, महामंत्री सागर गंडा, कोषाध्यक्ष रवि सचदेवा और शालू किन्नर की टीम को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया।कमेटी के अध्यक्ष जुगनू डंग ने बताया कि मंगलवार को शाम पांच बजे दशहरा पार्क आवास विकास में विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। वहां कमल अनेजा, अशोक बजाज, प्रेम सचदेवा, रमन छाबड़ा, सुरेंद्र सचदेवा, राजकुमार गुंबर, केवल फुटेला और विजय कामरा आदि थे। संवाद