Udham Singh Nagar News: आंगन में रखे भूसे की ढेर में लगी आग

विज्ञापन



रविवार की शाम बिडौरा मझोला निवासी प्रीतम सिंह के घर के पास रखे भूसे की ढेर में अचानक आग लग गई। आग विकराल रूप देखकर प्रीतम सिंह ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलने पर खटीमा फायर ब्रिगेड से मिनी वाटर फायर यूनिट के साथ पहुंचे कमल सामंत, विक्रम भंडारी ने आग पर काबू पाकर धान की फसल और गोशाला में बंधी दो भैंसों को सुरक्षित बचाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। संवाद



नानकमत्ता। आंगन में रखे भूसे के ढेर में अज्ञात कारणों से आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग को काबू किया।