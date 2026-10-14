Udham Singh Nagar News: छावनी की टीम ने समर स्टडी को 95 रन से दी शिकस्त

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मंगलवार को किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी छावनी की टीम ने निर्धारित 30 ओवरों में 6 विकेट पर 177 रन बनाए। समर रावत ने 45 और आयुष ने 29 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी समर स्टडी की टीम 23 ओवरों में 82 रन पर सिमट गई। छावनी की ओर से मोहम्मद साकिब ने शानदार गेंदबाजी कर 2 विकेट हासिल किए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच में अंपायर की भूमिका दीपक नेगी, संतोष ने निभाई। कोच करन कांडपाल ने बताया कि बुधवार को मदर ग्लोरी और शिवालिक होली माउंट एकेडमी की टीम के बीच मुकाबले खेले जाएंगे। संवाद