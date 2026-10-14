Udham Singh Nagar News: 200 मीटर टाइल्स रोड बनाने की मांग

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मझोला। सुनपहर गांव के महिलाओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य से 200 मीटर टाइल्स मार्ग बनाने की मांग की। वहां पर प्रीती राना, कुसुम देवी, महेशकली, रीना देवी आदि थीं। संवाद