Udham Singh Nagar News: एसबीएस कॉलेज में छात्रों का हल्लाबोल, अनिश्चितकालीन धरना शुरू

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विद्यार्थियों का कहना है कि एनसीसी ऑब्सटेकल के निर्माण के लिए करीब 3.20 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत होने के बावजूद छह महीने से काम अधूरा पड़ा है। इससे कैडेट्स को प्रशिक्षण में परेशानी हो रही है। कॉलेज की आईटी लैब शुरू नहीं हो सकी है। लैब के लिए स्थान उपलब्ध है, लेकिन कंप्यूटर, जरूरी उपकरण और इंटरनेट सुविधा नहीं होने से इसका लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2025 में निर्माण पूरा होने के बावजूद हॉस्टल अब तक छात्राओं के लिए नहीं खोला गया है। दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को किराये के कमरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष रजत बिष्ट ने कहा कि तीनों मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक धरना जारी रहेगा। जल्द समाधान नहीं हुआ तो भूख हड़ताल की जाएगी।