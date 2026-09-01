Udham Singh Nagar News: राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता में ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल प्रथम

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प्रतियोगिता में ग्रीनवुड पब्लिक स्कूल ने प्रथम, स्कॉलर वैली पब्लिक स्कूल ने द्वितीय तथा सरदार महेंद्र सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष अमित गोयल, सचिव मनीष मित्तल, कोषाध्यक्ष अविनाश जिंदल, प्रांतीय संयोजक पवन बरसीवाल सहित नरेश कसल, अजीत सिंह जोशन, राजकुमार सीडाना, अनंत प्रकाश शुक्ला, राकेश त्यागी, एससी पंत, मोहन कुमार, सुरेश कुमार जैन आदि थे। संवाद







सितारगंज। भारत विकास परिषद ने मंगलवार को राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें नगर के आठ विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया।