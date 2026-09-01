Udham Singh Nagar News: हार्टअटैक से हुई थी लॉजिस्टिक कर्मी की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 01 Sep 2026 11:25 PM IST
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रुद्रपुर। शिमला पिस्तौर क्षेत्र में किराये के कमरे में रह रहे 58 वर्षीय व्यक्ति की मौत हार्टअटैक से हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ तहसील क्षेत्र निवासी मदन लाल (58) वर्तमान में रुद्रपुर के शिमला बहादुर क्षेत्र में किराये के मकान में रहते थे। वह अशोक लीलैंड के पास स्थित एसबीएनएल लॉजिस्टिक कंपनी में काम करते थे। उनके साथ कमरे में विनय भी रहता था। बताया गया कि विनय ने रात की ड्यूटी से लौटने के बाद करीब साढ़े 12 बजे मदन लाल को फोन किया था लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद मकान में रहने वाली महिला की मदद से बाहर का गेट खुलवाकर कमरे में देखा गया। मदन लाल किचन के पास फर्श पर अचेत अवस्था में पड़े मिले थे। सीओ विभन सैनी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। संवाद
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