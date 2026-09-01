Udham Singh Nagar News: टांडा तिराहे पर कराया जाएगा पिंक शौचालय का निर्माण

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नगर निगम प्रशासन ने करीब डेढ़ साल पहले महाराणा प्रताप चौक पर पहले पिंक टॉयलेट का निमार्ण कराया था। इसका संचालन स्वयं सहायता समूह की एक महिला से कराया जाएगा। अब शहर के व्यस्त रहने वाले मुरादाबाद रोड स्थित टांडा तिराहा के पास राहगीर महिलाओं और युवतियों के लिए दूसरे पिंक टॉयलेट का निर्माण होने जा रहा है। इसके निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं।नगर आयुक्त रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि टांडा तिराहा पर प्रस्तावित पिंक टॉयलेट का निर्माण एक फैक्टरी अपने सीएसआर फंड से करा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में टांडा तिराहा पर एक सुलभ शौचालय बनाया गया था जिसे जीर्णशीर्ण होने पर ध्वस्त किया जाएगा। उसके स्थान पर अब पिंक शौचालय बनेगा।उन्होंने बताया कि मार्ग पर अधिक आवाजाही को देखते हुए इस स्थान को चुना गया है। इसमें दस सीटर टॉयलेट के अलावा महिलाओं बच्चे की फीडिंग के लिए अलग से एक कक्ष भी बनाया जाएगा। जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।