Udham Singh Nagar News: छात्रसंघ चुनाव का बजा बिगुल, अधिसूचना जारी

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बुधवार को छात्रसंघ चुनाव प्रभारी डॉ. राखी डिमरी ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव 2026-27 चुनाव लिंगदोह समिति की सिफारिशों के आधार पर संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष (छात्रा आरक्षित), सचिव, संयुक्त सचिव (छात्रा आरक्षित), कोषाध्यक्ष (छात्रा आरक्षित), विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, सांस्कृतिक सचिव और कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय के तीन पदों पर चुनाव होगा।डॉ. राखी ने बताया कि सुबह 10 बजे अधिसूचना जारी कर आचार संहिता लागू कर दी गई है। 24 सितंबर को 11 से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री, 25 को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे। 26 सितंबर की सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच और दोपहर एक बजे से तीन बजे तक नाम वापसी होगी। 28 सितंबर को आम सभा और 29 सितंबर को मतदान, मतगणना, परिणाम और शपथ ग्रहण होगी।कॉलेज में बाहरी युवकों का बेरोकटोक प्रवेशकॉलेज गेट चुनाव प्रचार सामग्री से पटा हुआ है। छात्रों के साथ बाहरी युवक भी बेरोकटोक प्रवेश करते रहे। अनुशास्ता मंडल सदस्य नजर नहीं आए। कॉलेज में संभावित दावेदार टोली बनाकर चुनाव प्रचार करते रहे। ऐसे में कॉलेज का माहौल खराब होने की आशंका बनी हुई है।