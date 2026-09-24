Udham Singh Nagar News: हाथ से बने पोस्टर से होगा प्रचार, मतदान के दिन खाद्य सामग्री बांटने पर रोक

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इसके तहत चुनाव प्रचार में प्रिंटेड पोस्टर, पैंफलेट और इश्तहार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्रत्याशी केवल हाथ से बने पोस्टरों का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रचार के लिए लाउडस्पीकर, वाहनों और जानवरों का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा। धर्म, जाति, भाषा या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर वोट मांगने पर रोक रहेगी। कॉलेज या विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जुलूस और जनसभा आयोजित नहीं की जा सकेगी।परिसर में भी लिखित अनुमति के बाद ही सीमित कार्यक्रम हो सकेंगे और इससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मतदान के दिन पेयजल को छोड़कर खाद्य या पेय पदार्थ बांटने पर रोक रहेगी। चुनाव के 48 घंटे के भीतर निर्वाचन स्थल की सफाई की जिम्मेदारी सभी प्रत्याशियों की होगी। आचार संहिता का उल्लंघन मिलने पर उम्मीदवारी रद्द करने के साथ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्राचार्य डॉ. अवधेश नारायण सिंह ने प्रत्याशियों और छात्र संगठनों से शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग की अपील की है।आज होगी नामांकन पत्रों की बिक्री24 सितंबर को सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी। 25 सितंबर को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन होंगे। 26 सितंबर को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। दोपहर एक बजे से तीन बजे तक नाम वापसी होगी।