Udham Singh Nagar News: मुरादाबाद को हराकर रुद्रपुर पुलिस लाइन सेमीफाइनल में

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टैगोर नगर में आयोजित प्रतियोगिता के पहले नॉक आउट में पुलिस लाइन के गौरव ने मुरादाबाद के डिफेंस के खिलाड़ियों को चकमा देते हुए पहले दो मिनट में ही गोेल कर टीम को आगे कर दिया। मध्यांतर से एक मिनट पहले शेर सिंह बोरा से मिले पास को अशोक सिंह ने गोल में तब्दील कर पुलिस लाइन की बढ़त दोगुनी कर दी। दूसरे हाफ में मुरादाबाद के मोरिस, अनस, यश और सचिन ने जवाबी हमला किया लेकिन गोल नहीं कर सके। लेकिन सफलता नहीं मिली। खेल समाप्त होने से दो मिनट पहले पुलिस लाइन के सूरज बडोला ने तीसरा गोल दागा।इससे पहले भाजपा नेता मयंक अग्रवाल, मनोज सरकार और राघव सिंह ने मैच का शुभारंभ किया। वहां कोतवाल सुंदरम शर्मा, जगदीश तिवारी, रबीन ख़ान, अशोक मंडल, सुनील सरकार, सुबीर सरकार, रिपुसूदन मंडल, सुजीत सरकार, सुमित विश्वास आदि थे।