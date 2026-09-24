Udham Singh Nagar News: शिविर में 150 लोगों की कराई आंखों की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 24 Sep 2026 01:25 AM IST
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काशीपुर। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों और लोगों के लिए निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया। एआरटीओ कार्यालय में लगे शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ वसीम अहमद, मनोज और सुखवीर ने 150 लोगों की आंखों की जांच की। जरूरतमंदों को निशुल्क चश्मे वितरित किए गए। एआरटीओ प्रवर्तन संदीप वर्मा ने कहा कि वाहन चालक की आंखें उसकी और दूसरों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विशेष रूप से व्यावसायिक और लंबी दूरी के वाहन चालकों के लिए समय-समय पर नेत्र परीक्षण जरूरी है। वहां परिवहन कर अधिकारी नंदन आर्य, जगदीश चंद्र, अनिल कुमार, सचिन कुमार, जयंत वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। संवाद
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