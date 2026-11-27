रुद्रपुर शहर के इंदिरा कॉलोनी में पिता के सब्बल से किए गए जानलेवा हमले में घायल बेटे अनिल कुमार की उपचार के दौरान मौत हो गई। पांच दिन तक आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। वहीं, आरोपी पिता सुरेश कुमार अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है।

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इंदिरा कॉलोनी गली नंबर पांच निवासी विक्की ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 22 नवंबर की शाम उसका बड़ा भाई अनिल घर में सो रहा था। इसी दौरान पिता सुरेश कुमार ने लोहे की सब्बल से उसके सिर पर कई वार कर दिए थे। गंभीर हालत में अनिल को निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। वह कोमा में चला गया था। विक्की ने आरोप लगाया था कि वारदात के बाद पिता 50 से 60 हजार रुपये नकदी और सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए थे।