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डॉक्टरों का कहना है कि सीटी स्कैन से बीमारी का सही पता चल जाता है। सिर की चोट, ब्रेन स्ट्रोक, पेट की बीमारी, हड्डी का फ्रैक्चर और फेफड़ों की बीमारी में यह जांच बहुत जरूरी होती है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य़ डॉ. चंद्र प्रकाश भैसोड़ा ने बताया कि अस्पताल में आधुनिक सीटी स्कैन मशीन लगाई गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड धारक मरीजों का सीटी स्कैन बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है। इसके लिए मरीज को सिर्फ अपना कार्ड और डॉक्टर की पर्ची लानी जरूरी है। जांच रिपोर्ट भी उसी दिन दी जाती है। सीटी स्कैन रोजाना सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक किया जाता है। इमरजेंसी के मरीजों के लिए यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जांच के लिए दो तकनीशियन और एक रेडियोलॉजिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है।कोटसीटी स्कैन सुविधा मिलने से बहुत फायदा हुआ है। अस्पताल में फ्री में जांच हो रही है। रिपोर्ट मिलने में भी अधिक समय नहीं लग रहा है। -अनोज कुमार, सिंह कॉलोनीकोटसिर में चोट लगने के बाद डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराने को कहा था। निजी सेंटर में छह हजार रुपये मांग रहे थे। मेडिकल कॉलेज में जांच होने से रुपये बच गए। -हरपाल, किच्छाकोटपेट दर्द के बढ़ती परेशानी का पता लगाने के लिए डॉक्टर ने सीटी स्कैन लिखा था। मेडिकल कॉलेज में जांच शुरू होने से फायदा हो गया। -सुनीता कुमारी, गदरपुर