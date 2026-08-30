Udham Singh Nagar News: भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले ही छूटा साथ, बहन की हादसे में मौत

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ग्राम फौजी मटकोटा निवासी मदन मोहन शर्मा की पत्नी वंदना (60) शुक्रवार दोपहर अपने भाई इंद्र को राखी बांधने के लिए बेटे वंश के साथ बाइक से गदरपुर के लिए निकलीं। सुखशांतिनगर मोड़ के पास पीछे से आई कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वंदना और वंश गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक मौके पर वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने अपनी कार से परिवार को उतारकर घायल मां-बेटे को गदरपुर अस्पताल पहुंचाया।वहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए दोनों को रुद्रपुर जिला अस्पताल भेज दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने वंदना को मृत घोषित कर दिया। वहीं, वंश की हालत गंभीर होने पर परिजन प्राथमिक इलाज के बाद उसे निजी अस्पताल में ले गए। एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि पुलिस फरार कार चालक की तलाश में जुटी है। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।